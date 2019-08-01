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Пожарные проводят внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей Тюменской области

Общество, 11:09 10 августа 2019

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Сотрудники МЧС начали внеплановые проверки мест организации отдыха и оздоровления детей, сообщает главное региональное управление МЧС России.

Пожарные побывали в областном санаторном оздоровительно-образовательном центре "Витязь" и пришкольном лагере Слободчиковской школы Аромашевского района.

Как сообщила заместитель начальника управления (по дознанию) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области Лариса Чепрасова, во время проверок проводятся тренировочные эвакуации. "Особое внимание уделяется путям эвакуации, автоматическим системам обнаружения пожара и оповещения, наличию и исправности первичных средств пожаротушения. В ходе тренировочных эвакуаций дается оценка действиям персонала по их организации, вызову и встрече пожарной охраны" - рассказала она.

По словам инспектора госпожнадзора Владислава Бытова, в лагере Слободчиковской школы, все противопожарные устройства проверены и находятся в исправном состоянии, огнетушители заправлены. Для 30 детей третьей смены сотрудники МЧС провели занятие по безопасному отдыху и подготовке к первым учебным дням. "Мы постарались научить детей в любой экстремальной ситуации действовать слаженно и без паники. Так, чтобы в случае реальной опасности каждый четко знал, как следует себя вести", - рассказал инспектор.

Всего на территории региона проверят 41 загородный детский оздоровительный лагерь, в том числе 14 палаточных лагерей.

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# детская безопасность , детский летний отдых , летняя оздоровительная кампания , управление МЧС по Тюменской области

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