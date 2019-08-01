На двух улицах Тюмени ограничено движение транспорта
| Фото: tyumen-city.ru
Движение транспорта ограничено в районе дома № 19 по улице Серова в Тюмени в связи с ремонтом подземных коммуникаций с 9 по 16 августа, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города. Объехать участок можно по улицам Аккумуляторной, Пролетарской и Льва Толстого.
Работы по ремонту железнодорожного пути будут вести в районе дома № 101 по ул. Ямской. Движение ограничат с 22 часов 10 августа до 6 часов утра 11 августа. Объезд возможен по улицам Максима Горького, Коммунаров и межквартальные проезды.
Автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки и планировать маршрут заранее.
| Фото: tyumen-city.ru