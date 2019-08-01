Тобольские врачи помогли пациенту с тяжелой травмой руки

| Фото: ОБ №3 | Фото: ОБ №3

Пациенту, которому угрожала ампутация трех пальцев кисти из-за тяжелой травмы, оказали помощь врачи областной больницы №3 в Тобольске, сообщает лечебное учреждение.

Вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил из пригорода, бригада скорой помощи приехала на место уже через 10 минут. Фельдшеры обработали рану, остановили кровотечение и оперативно доставили пострадавшего в приемное отделение областной больницы №3. При первичном осмотре выяснилось, что у пациента полностью повреждены мягкие ткани, связки сухожилий, сосуды и нервы всех пальцев левой кисти.

Травматологи наложили на руку наводящие швы для фиксации раны. Затем пациента экстренно перевели в операционную. Операция по восстановлению кисти продолжалась шесть часов. После того, как опытный травматолог ОБ №3 Екатерина Петухова произвела хирургическую обработку раны и сшила глубокие сухожилия, нейрохирург Расул Галайчиев приступил к восстановлению кровотока в пальцах.

Молодой врач впервые столкнулся с таким сложным случаем: "Необходимо было наложить узловые швы ниткой толщиной с волос под микроскопом по всему периметру полностью порванных сосудов, диаметр которых не превышал 1 мм. Времени было мало. Нужно было оперативно восстановить кровоснабжение. У меня была одна задача— сохранить пальцы пациенту. Удалось сохранить все", - рассказал он.

Такие операции обычно проводят на сосудах головного мозга. В областной больнице №3 планируется внедрить оперативное лечение пациентов с острым преходящим нарушением кровообращения головного мозга, когда сосуды закупорены и необходимо создавать обходной канал для восстановления кровообращения. Потребуются навыки нейрохирургов в области микрохирургии.

"В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и его региональной составляющей "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" формируется система непрерывного медицинского образования. Развитие и внедрение новых более совершенных и менее травматичных методик – одна из основных задач", - пояснила заведующий сектором кадровой политики в здравоохранении областного департамента здравоохранения Татьяна Суханова.

В областной больнице №3 нейрохирургическую помощь оказывают круглосуточно жителям Тобольска, а также Тобольского, Уватского и Вагайского районов.

Ежемесячно в экстренном порядке в отделение поступают более 20 пациентов с черепно-мозговыми травмами различной степени тяжести. Нейрохирурги проводят семь различных видов оперативных вмешательств с малоинвазивным доступом и максимально точной 3D-навигацией на очаг поражения.