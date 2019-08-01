Лучшие страны для первого заграничного путешествия назвали россияне
Начать знакомство с заграницей с Турции и Чехии рекомендует большинство российских путешественников, сообщает РИА Новости со ссылкой на Aviasales.
Специалисты сервиса опросили 53 тыс. пользователей, выясняя, с каких стран туристам стоит начать знакомиться с зарубежьем.
Турция и Чехия получили по 18% голосов. В первой лучше начать знакомство со средиземноморских курортов, попробовав отдохнуть в отелях по системе "все включено". В этом случае, по мнению опытных туристов, "не будет проблем с языком, так как там много русских".
Чехия привлекает путешественников для первого зарубежного тура тем, что "лететь недалеко, и билеты стоят не так дорого".
За Италию голосует 15% опрошенных, за Францию - 14%. В первую очередь туда стоит отправиться тем, кто учил французский язык в школе или университете, отметили пользователи.
По девять процентов голосов получили Египет, США и Финляндия, чуть меньше - Германия.