Участники Летней полевой школы ТюмГУ прибыли в Надым

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

В основную точку исследований - Надым - прибыли участники международной Летней полевой школы ТюмГУ "Путь к Северу", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Полевая школа стартовала 1 августа, участие в ней принимают представители России, Китая, Ганы и Египта. Они побывали в Тобольске, посетили Абалак и местный мужской монастырь. Затем посетили Когалым (ХМАО) - северную столицу крупнейшей нефтяной компании "ЛУКОЙЛ".

"Я в первый раз на Севере. Мне очень понравилось все, что посетили: музей, колледж. Очень понравился Когалым. Здесь красивая, естественная природа. Я бы хотел еще когда-нибудь посетить эти места", – сказал студент Амо Патмос Дарфур (Гана).

В городском Музейно-выставочном центре гостям рассказали о быте, обычаях коренных народов и о том, как в современных условиях они сохраняют свой традиционный уклад жизни.

На встрече со специалистами в отделе охраны окружающей среды ООО "Лукойл–Западная Сибирь" говорили о мероприятиях нефтяников по рекультивации почвы, экологическом мониторинге, исследованиях микроорганизмов, утилизации попутного газа. Следующее мероприятие не входило в расписание школы, но оказалось интересным и полезным: в Политехническом колледже побеседовали с его учащимися, побывали в лаборатории нефтяного промысла, в профильных мастерских. В Центре исследования керна и пластовых флюидов КогалымНИПИнефти участникам предоставили спецодежду сотрудников ЦНИПРа, показали образцы керна, лаборатории, рассказали про исследования.

"Общество "Лукойл–Западная Сибирь" во многом содействовало организаторам школы не только в научно-познавательных составляющих экспедиции, но в экскурсионных и культурных мероприятиях. Ребята посетили спортивно-культурный центр "Галактика" и побывали за кулисами филиала Малого театра", – сказал координатор программы Полевой школы "Путь к Северу" Таир Рахманов о когалымском этапе.

Международная летняя полевая школа "Путь к Северу" проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ совместно с Колледжем экологии и лесоведения Университета штата Нью-Йорк (США) с 1 августа.