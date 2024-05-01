В Восточном округе Тюмени создадут три новые озелененные территории

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Три новые озелененные территории создадут в Восточном округе Тюмени в этом году. Две из них — парк Константина Лагунова и пространство у дома № 10 по улице Энергостроителей — строятся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Озелененная зона в районе улиц Монтажников и Моторостроителей благоустраивается при поддержке компании "Росводоканал Тюмень".

Об этом сказал руководитель управы Евгений Триль, выступая на практической сессии V выставки-форума Тюменской области "Строительство и архитектура", пишет администрация города.

Евгений Триль напомнил, что первый в округе парк, названный в честь известного писателя, почетного гражданина города Тюмени Константина Лагунова расположен в районе микрорайона Малахово. Среди основных подходов, применяемых при создании этого пространства, — экологичность, многофункциональность и персонализация, которая связана с его творчеством. К выбору концепции для наполнения этой территории присоединились 19 тысяч человек. Дизайн-проект разрабатывали нижегородские проектировщики, они детально на полгода погружались в творчество тюменского писателя. Сейчас тюменские производители по специальным эскизам изготавливают стилизованные малые архитектурные формы, которые напомнят о героях книг Лагунова.

Для тропиночной сети парка выбраны экологичные материалы. В районе водоема появится ландшафтный парк с подвесным мостом и дополнит прогулочную зону. А еще на свежем воздухе среди берез люди смогут размяться на турниках или пройти полосу препятствий.

В районе Войновки у дома № 10 по улице Энергостроителей создают карманный парк. Наполнение для него выбирало около 16 тысяч тюменцев. Небольшой скверик превратится в спортивный зеленый уголок. Здесь установят многофункциональную спортивную площадку, турниковый комплекс, тренажеры и небольшую детскую игровую зону.

В другом уголке Восточного округа, между улицами Монтажников и Моторостроителей, началось обустройство общественной озелененной территории, которую украсит фонтан "Исток". Создание нового пространства посвящено 160-летию первого водопровода Сибири. В свое время его концепция была вынесена на общественные обсуждения, детали проработали в фокус-группах.