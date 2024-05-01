В Тюмени подразделения МЧС России тушат пожар на улице Кондинской
Происшествия, 21:11 17 мая 2024
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Пожар на ул. Кондинской тушат подразделения МЧС России в Тюмени.
Сообщение о возгорании в жилом доме и надворных постройках поступило в девятом часу вечера. В настоящее время пожар локализован.
На месте продолжают работу 6 единиц техники и 22 человека Главного управления МЧС России по Тюменской области, информирует ведомство.
Видео ГУ МЧС России по Тюменской области