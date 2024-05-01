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В Тюмени подразделения МЧС России тушат пожар на улице Кондинской

Происшествия, 21:11 17 мая 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар на ул. Кондинской тушат подразделения МЧС России в Тюмени.

Сообщение о возгорании в жилом доме и надворных постройках поступило в девятом часу вечера. В настоящее время пожар локализован.

На месте продолжают работу 6 единиц техники и 22 человека Главного управления МЧС России по Тюменской области, информирует ведомство.

Видео ГУ МЧС России по Тюменской области

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