В Тюмени подразделения МЧС России тушат пожар на улице Кондинской

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар на ул. Кондинской тушат подразделения МЧС России в Тюмени.

Сообщение о возгорании в жилом доме и надворных постройках поступило в девятом часу вечера. В настоящее время пожар локализован.

На месте продолжают работу 6 единиц техники и 22 человека Главного управления МЧС России по Тюменской области, информирует ведомство.

Видео ГУ МЧС России по Тюменской области