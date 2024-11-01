1 тыс. 311 осетровых обследовали на предприятиях Тюменской области
Экономика, 08:14 27 ноября 2024
| Фото: Нижнеобское ТУ рыболовства
Осеннюю бонитировку ремонтно-маточных стад осетровых видов рыб провели на предприятиях Тюменской области. Это процедура поэкземплярной оценки качественных показателей рыб перед зимовкой, сообщает Нижнеобское ТУ рыболовства.
Всего было обследовано 1 тыс. 311 экземпляров осетровых видов рыб общей массой 1 550, 836 кг.
Основной задачей мероприятия является отбор рыб, способных дать зрелые половые продукты в предстоящем нерестовом сезоне. В ходе проведения бонитировки в каждой возрастной группе определили среднюю массу рыбы, оценили физиологическое состояние.