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1 тыс. 311 осетровых обследовали на предприятиях Тюменской области

Экономика, 08:14 27 ноября 2024

Нижнеобское ТУ рыболовства | Фото: Нижнеобское ТУ рыболовства

Осеннюю бонитировку ремонтно-маточных стад осетровых видов рыб провели на предприятиях Тюменской области. Это процедура поэкземплярной оценки качественных показателей рыб перед зимовкой, сообщает Нижнеобское ТУ рыболовства.

Всего было обследовано 1 тыс. 311 экземпляров осетровых видов рыб общей массой 1 550, 836 кг.

Основной задачей мероприятия является отбор рыб, способных дать зрелые половые продукты в предстоящем нерестовом сезоне. В ходе проведения бонитировки в каждой возрастной группе определили среднюю массу рыбы, оценили физиологическое состояние.

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# бонитировка , рыборазведение

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