Наследие бухарцев в Сибири обсудили в Тобольске на международном научном симпозиуме

| Фото: Тобольский пединститут | Фото: Тобольский пединститут

III Международный научный симпозиум "Бухарцы в Сибири" состоялся на базе Тобольского пединститута. Он был посвящен презентации и обсуждению новейших научных результатов в области этнографии, истории, лингвокультурологии, культурных связей, а также на консолидацию международного сообщества исследователей для планирования и реализации совместных научных проектов.

Участников поприветствовали первый проректор ТюмГУ Андрей Толстиков, директор Тобольского пединститута им. Д. И. Менделеева (филиала) ТюмГУ Надежда Еговцева, проректор по международному сотрудничеству Бухарского госуниверситета (Узбекистан) Аброр Джураев, исследователь Университета Анкары (Турция) Неслихан Аксой и другие.

На симпозиуме, ставшем традиционной научной площадкой обсуждения многогранных связей между Бухарой, Республикой Узбекистан и Западно-Сибирским регионом РФ, представили свои доклады исследователи из Бухары, Ташкента и Хивы (Узбекистан), Анкары (Турция), Казани, Уфы, Тобольска, Тюмени, Омска, Сургута. В этом году тематика представленных докладов дополнилась еще одним направлением, предполагающим выявление условий и характера адаптационных процессов в иноязычной и инокультурной среде бухарцев-переселенцев в Турции.

Научное событие состоялось в рамках меморандума о взаимопонимании между Тюменским и Бухарским государственными университетами, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.