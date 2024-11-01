В Тюмени спрос на услуги клининга за год вырос на 65 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 65 % вырос спрос на услуги компаний по клинингу в Тюмени с января по октябрь. А самой востребованной услугой в преддверии Нового года становится генеральная уборка – жители областного центра стали на 64 % чаще ее заказывать. Стоимость услуги начинается от одной тысячи рублей.

"Спрос на генеральную уборку подстегивает не только приближение Нового года, но и растущая занятость населения: если с поддерживающей уборкой можно справиться самостоятельно, то выделить целый день на то, чтобы навести в квартире идеальную чистоту, намного сложнее — разумнее пригласить раз в квартал профессионального клинера. Еще один драйвер роста спроса на такую услугу — развитие отечественных онлайн-платформ, которые предлагают большой выбор исполнителей и добавляют в их интерфейсы рейтинг и отзывы пользователей, позволяющие заказчикам выбрать проверенного специалиста", – рассказал руководитель категории "Хозяйственные и деловые услуги" на "Авито услугах" Александр Сёмочкин.

При этом внутри самой сферы, со стороны бизнеса, растет спрос на работников сферы клининга. Одними из самых востребованных специалистов оказались мойщики. По данным "Авито работы", за год количество вакансий для них выросло в 2,6 раза. К этой категории относятся мойщики окон, авто, различного оборудования. Как правило, таких специалистов ищут рестораны, химчистки, производства и другие предприятия. Цены на мойку окон в среднем составляют 750 рублей в час. А в среднем зарплата штатного сотрудника составляет 53 тыс. 276 рублей в месяц при полной занятости.