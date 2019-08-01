Ягоды для педагогов-ветеранов собирают омутинские школьники

| Фото: omutinsk1.depon72.ru/ | Фото: omutinsk1.depon72.ru/

Более десяти педагогов-ветеранов навестили с гостинцами ребята из Омутинской средней школы №1. Школьники передали бывшим учителям по баночке малины с пришкольного участка.

"Акцию "Сладкая ягодка" мы проводим ежегодно пять лет, такой вкусный сюрприз доставляет радость и ребятам, и нашим заслуженным коллегам. Дети улыбаются - чувствуют, что делают хорошее дело, ветераны тоже приятно удивлены. Многие живут в домах без участков, где можно было бы выращивать свои ягоды, и благодарят за неожиданный подарок. А главное, им важно, что о них не забывают и оказывают знаки внимания", - рассказала учитель средней школа №1, заведующая пришкольным участком Елена Мекаева.

Около 30 бывших педагогов планируют угостить школьные волонтеры ягодами. При необходимости могут и помощь оказать. Так, один из классов взял шефство над ветераном педагогики с инвалидностью.

"Мы помогаем бывшему педагогу, которая не может ходить - пропалываем в огород, овощи сеем, по просьбе ветерана. Либо она нам звонит с просьбой о помощи, мы приходим, зная, что нужно траву скосить", - рассказала Елена Мекаева.

Ягоды школьники и учителя выращивают на территории у школы. Участку несколько десятков лет. Кроме малинника, здесь обустроили большой цветник, разбили вишневый сад, уже в следующем году хозяева намерены поделиться с ветеранами первым урожаем.

Татьяна Ковалева