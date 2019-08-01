Шестилетний ишимец стал победителем конкурса на лучшее знание сказки "Конек-горбунок"

| Фото: Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" | Фото: Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия"

В прямом эфире в социальных сетях были подведены итоги конкурса по интерактивной карте-игре, посвященной великой сибирской сказке "Конек-горбунок" Петра Ершова. Главный приз - электросамокат - получил шестилетний Артем из Ишима, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Всего в конкурсе приняли участие 1 тыс. 634 человека, которые с 15 июля по 9 августа ответили на все вопросы игры на сайте конек-горбунок.рф, а затем поделились результатом в социальной сети с хэштегом #горбунок72, указав имя, фамилию, возраст и место проживания. Помимо электросамоката разыгрывались 30 призов. Принять участие в конкурсе могли дети от 6 до 13 лет включительно, которым разрешалось воспользоваться помощью взрослых членов семьи.

"Игру мы придумали в честь двух юбилеев – 75-летия Тюменской области и 185-летия первого издания сказки Петра Ершова, - рассказал координатор партпроекта "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок", секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов. - Рад, что у нас получилось привлечь внимание ребят со всей страны к великой сибирской сказке, у нас были участники из Салехарда, Сургута, Ханты-Мансийска, Кургана, Петропавловска, Новосибирска и многих других городов. Особенно благодарю за участие детей из Ишима и Тобольска – эти два города стали лидерами по числу участников. Хотелось бы, чтобы после игры у ее участников появилось желание приехать в Тюменскую область и посетить те места, где родился, жил и работал Петр Ершов".

В день 75-летия Тюменской области, 14 августа, победителям будут вручены подарки.

Соб. инф.