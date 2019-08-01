Доверчивая тюменка лишилась четырехсот тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поверившая мошеннику жительница Тюмени лишилась 400 тыс. рублей, сообщает региональное УМВД.

Сотрудники полиции установили, что потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из тюменских банков. Мужчина рассказал жертве о необходимости оперативно предотвратить несанкционированные действия со счетом ее банковской карты. Во ходе разговора он потребовал сообщить ему банковские реквизиты.

Тюменка выполнила все его указания и вскоре обнаружила списание со своего счета 400 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".