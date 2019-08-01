Общественники придумали, как обезопасить пассажиров такси

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Для водителей такси должны быть созданы цифровые профили, доступные как для агрегаторов, так и для пассажиров, вызывающих такси. Такое мнение высказала председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты РФ Елена Сутормина.

Речь идет о безопасности пассажиров: по идее общественницы, через цифровые профили можно будет получить не только информацию о марке и номере машины и личные данные водителя, но и его "послужной список" в качестве участника дорожного движения.

Елена Сутормина привела данные, по которым легально в России работают около 700 тыс. водителей. В это же время в теневом секторе работает свыше одного миллиона человек. При этом от 30 до 40% водителей только легального такси составляют иностранные граждане, преимущественно из стран СНГ, и пассажир не может проверить водителя перед поездкой. Максимум, что он может посмотреть, — это легальность автомобиля при помощи системы “ПАИС Такси”, которая работает на территории России.

Однако, по словам общественницы, нередки ситуации, когда на одной и той же машине работают несколько водителей, из которых только один может быть официально оформлен. "Водители-мигранты передают машину товарищу подзаработать, причем прав у этого человека может вовсе не оказаться. Поэтому пассажир либо доверяется оператору компании, где вызывает такси, либо агрегатору, который показывает ему некую карточку водителя", - отметила она.

По данным ОП РФ за 2019 год количество ДТП с участием такси выросло на 25% и на 15% увеличилось число погибших.

"Мы считаем, что создание системы цифрового профиля водителя в первую очередь поможет пассажирам понять, с каким водителем они едут, и реально оценивать собственные риски. Кстати, аналоги таких цифровых профилей на рынке скоро появятся. Сейчас такую программу внедряет крупнейший агрегатор таксомоторных перевозок “Яндекс.Такси”", — цитируют Елену Сутормину в пресс-службе Общественной палаты России.