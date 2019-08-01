Школьник попал под колеса легковушки в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девятилетний мальчик пострадал в ДТП на ул. Николая Ростовцева в Тюмени 11 августа. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил сотрудник региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов.

ДТП на ул. Николая Ростовцева произошло в 18 часов 36 минут. По предварительным данным, девятилетний мальчик переходил дорогу вне пешеходного перехода. Его сбил автомобиль Daewoo Nexia. У ребенка, по предварительным данным, диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение.

Другое ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход, произошло в 21 час 48 минут на ул. Хамита Ярми. Под колеса попал 11-летний мальчик. "Водитель Газели при выполнении маневра допустил наезд на пешехода", — сказал Евгений Шикунов. По предварительным данным, ребенок получил тупую травму живота, ссадину.

За минувшие сутки на дорогах Тюменской области произошли девять авария, в результате которых один человек погиб и 12 получили травмы. В ДТП на автодороге Вагай - Аромашево пострадала 12-летняя девочка.

Инна Пахомова