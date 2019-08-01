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В детском лагере в Челябинской области из окна выпал ребенок

Происшествия, 12:20 13 августа 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Проверка по факту падения из окна семилетнего мальчика проводится в Миассе, сообщает следственное управление СК РФ по Челябинской области.

В городскую больницу был доставлен семилетний мальчик с ушибами, полученными при падении с высоты. Мальчик упал из окна комнаты, расположенной на втором этаже жилого корпуса в детском лагере отдыха им. Феди Горелова. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь. Медики оценивают состояние здоровья ребенка, как удовлетворительное.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# летний детский отдых , несчастный случай , Челябинская область

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