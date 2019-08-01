В Тобольске "Отряды мэра" прошли рабочий квест

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

15 трудовых бригад, работающих по программе "Отряды мэра", приняли участие в квест-игре "Все работы хороши" в Тобольске, сообщает городская администрация.

Отрядам раздали маршрутные листы с названиями 15 станций, которые они должны были посетить и выполнить задания. Каждая станция – это профессия, в роли работников которой ребятам пришлось испытать себя. Задания на станциях были необычны и различались спецификой своей работы. На станции "Учитель" необходимо было найти как можно больше ошибок в диктанте, на станции "Композитор" определить мелодию и станцевать под нее.

На станции "Лаборант-эколог" необходимо было перелить воду из одного сосуда в другой стаканами, не потеряв при этом ни капли, на станции "Водитель" - провести велосипед по линии на земле, держа его за веревки. Особую сложность заданиям придавали ограничения по времени.

На дружность в коллективе ребят проверили станции "Строитель" и "Машинист поезда". На первой один из команды должен был строить башню на большом расстоянии от себя, пока другие его держат. На второй ребята надевали на себя одно большое пальто и проходили между конусов, стараясь не сбить их.

На творчество и креативность мышления ребят испытали станции "Мастер маникюра" и "Архитектор". Ребята разрабатывали собственный дизайн для маникюра и строили путь для катящегося шара. На станции "Врач" необходимо было решить кроссворд на медицинскую тему, на станции "Управляющий персоналом" написать профессии на буквы алфавита.

По итогам квеста первое место заняла команда "Охотники за удачей", второе у команды "Совесть", третье место - у команды "Котлеты". Победители получили коллективные путевки в клуб "Конек-горбунок" и в кинотеатр "Апельсинема".