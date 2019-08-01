Арт-площадка "Детство" откроется в юбилей области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арт-площадка "Детство" к юбилею области откроется на площади 400-летия Тюмени, 17 августа, сообщает Дворец "Пионер".

Желающие смогут попробовать силы в спортивном гео-квесте, Аэроэстафете с элементами "высшего пилотажа", подвижных играх народов Тюменской области и чемпионате по дворовым играм "Тюменский дворик".

Любителям интеллектуальных игр представится возможность поучаствовать в интерактивной викторине (QR-ребус) "Моя область – моя гордость", а также самостоятельно создать копию легендарного автомобиля Bugatti Type 35 или собрать, настроить и запустить простейшую модель самолета "Чиж", "Дракоша", "Воробей".

Гостей площадки будут ожидать разнообразные интерактивы, видео-челленджи, конкурсы, флешмобы, мастер-классы по созданию электронной открытки, турнир по мини-гольфу.

Медиа-группа юных журналистов проведет акцию "Поздравь Тюменскую область с юбилеем" и презентуют QR куб.