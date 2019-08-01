Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос ВЦИОМ

| Фото: https://wciom.ru | Фото: https://wciom.ru

88 % жителей России предпочитают покупать книги и лишь 53 % из числа опрошенных успевают их читать, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

В соответствии с ответами респондентов, среднее число прочитанных за последние три месяца книг среди россиян снизилось с семи до пяти. Между тем доля читающих за последние пять лет увеличилась с 45 до 53 %.

Чаще всего читают книги женщины, молодежь 18-34 лет, а также респонденты с высшим образованием.

В топ жанровых предпочтений россиян вошли книги по истории, биографии и исторические романы, детская и профессиональная литература, детективы и пособия по домоводству и приусадебному участку.

В среднем каждый из читающих прочел пять книг в течение трех последних месяцев. Больше всего читают люди старше 60 лет и респонденты, которые почти не пользуются Интернетом.

Кроме того, россияне рассматривают книгу в качестве хорошего подарка.