Социальную помощь жителям Тюменского района оказывает выездная бригада

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

Социальную помощь пожилым, инвалидам и людям в трудной жизненной ситуации, проживающим в отдаленных поселениях, оказывает межведомственная выездная бригада, сообщает администрация Тюменского района.

Бригада работает по нескольким направлениям: психологическое консультирование и диагностирование, социально-педагогические услуги.

В ее составе специалисты комплексного центра, пенсионного фонда, фонда социального страхования, регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья", психолог, логопед, инспектор по охране детства.

Для жителей Онохинского и Червишевского муниципальных образований специалисты межведомственной мобильной бригады провели консультации по вопросам перерасчета, перевода и начисления пенсий, а также рассказали о надомном обслуживании, возможности получения материальной помощи и участии в программных мероприятиях по выходу на самообеспечение.

Специалист по физической культуре провел с гражданами пожилого возраста тренинг по обучению скандинавской ходьбе.

16 августа социальную мобильная бригада окажет помощь жителям Наримановского и Салаирского муниципальных образований.