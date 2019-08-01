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Пожарные проверили загородные лагеря Ялуторовского района

Общество, 17:16 13 августа 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Внеплановую проверку соблюдения пожарной безопасности в детских лагерях Ялуторовска и Ялуторовского района провели сотрудники межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 8, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

В ходе проверки было обследовано здание и территория лагеря на соблюдение пожарной безопасности. С детьми и персоналом лагеря проведена беседа о правилах пожарной безопасности на природе, в быту и общественных местах. Также сотрудники МЧС напомнили порядок вызова пожарной охраны и действия при эвакуации в случае пожара.

На сегодняшний день продолжают свою деятельность два лагеря в Ялуторовске, один загородный лагерь, шесть лагерей в Ялуторовском районе и пять лагерей в Исетском районе.

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# детские лагеря , детский отдых , противопожарная безопасность

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