Пожарные проверили загородные лагеря Ялуторовского района

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Внеплановую проверку соблюдения пожарной безопасности в детских лагерях Ялуторовска и Ялуторовского района провели сотрудники межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 8, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

В ходе проверки было обследовано здание и территория лагеря на соблюдение пожарной безопасности. С детьми и персоналом лагеря проведена беседа о правилах пожарной безопасности на природе, в быту и общественных местах. Также сотрудники МЧС напомнили порядок вызова пожарной охраны и действия при эвакуации в случае пожара.

На сегодняшний день продолжают свою деятельность два лагеря в Ялуторовске, один загородный лагерь, шесть лагерей в Ялуторовском районе и пять лагерей в Исетском районе.