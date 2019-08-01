Более тридцати восьми миллионов рублей направлено из областного бюджета на реконструкцию стадиона Ялуторовска

| Фото: yalutorovsk.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk.admtyumen.ru

Реконструкция стадиона в Ялуторовске началась в августе 2019 года. Из областного бюджета на эти цели направлено более 38 млн рублей. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Ялуторовска Елена Федорова.

"Реконструкция стадиона началась после распоряжения губернатора Тюменской области Александра Моора. Она пройдет в два этапа. Первый этап - строительство трибун на 499 мест. Они придут на смену старым, деревянным, которые не менялись с 80-ых годов прошлого века. В подтрибунном пространстве появятся раздевалки с душевыми, медицинский кабинет. То есть все для того чтобы принимать команды, проводить полноценный тренировочный процесс", - рассказала она.

Подрядчик, выигравший конкурс на проведение ремонтно-восстановительных работ, местный. Согласно контракту, весь объем работ должен быть выполнен за 11 месяцев. Уже завезен стройматериал, начались работы.

В теплых помещениях стадиона круглогодичного действия разместят раздевалки для спортсменов, туалетные комнаты, в том числе для людей с инвалидностью. Будет выполнены работы по инженерному обустройству стадиона – это электроснабжение, отопление и канализация.

Второй этап на 2020 год включает монтаж футбольного поля с искусственной травой, беговой дорожки со специальным покрытием. Появятся универсальная площадка для игр в волейбол, баскетбол, поле для мини-футбола, городошная площадка, легкоатлетический сектор для прыжков в длину и высоту, метанию ядра, гимнастический городок для сдачи норм ГТО и теннисный корт.

Для реализации второго этапа проекта реконструкции стадиона необходимо более 100 млн рублей. По словам Елены Федоровой, заявку на эту сумму они уже направили в региональное правительство.

"Новый стадион будет размещен на площади 5 гектаров. На сегодня у нас культивируется 17 видов спорта в Ялуторовской спортивной школе, а начинали когда-то, 60 лет назад, с двух видов: легкая атлетика и лыжный спорт. Активно развиваются игровые виды спорта, гиревой спорт, пауэрлифтинг, тэхквондо, карате, дзюдо. На момент реконструкции стадиона занятия секций частично перешли в спортзалы школ и на базе Молодежного центра города", - говорит председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Ялуторовска.

С реконструкцией стадиона появится возможность для развития корпоративного спорта, проведения соревнований областного уровня и состязаний региональных федераций, добавляет она.

Городошная площадка и теннисный корт дадут импульс развития этих видов спорта в Ялуторовске.

"Наверняка, увеличится количество взрослого населения, которые смогут активнее заниматься легкой атлетикой и лыжным спортом. Ведь даже сейчас с началом работ на стадионе, люди приходят сюда, бегают и утром, и вечером. Станет больше ялуторовчан, увлеченных спортом, ведущих здоровый образ жизни", - резюмировала Елена Федорова.

Анжела Лебедева