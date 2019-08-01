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Велодорожек в Ялуторовске станет больше

Общество, 15:05 13 августа 2019

velo-tmn.ru | Фото: velo-tmn.ru

Шесть маршрутов общей протяженностью 33 км будут созданы для велосипедистов Ялуторовска до 31 октября, сообщает администрация города.

Активно идет работа в парке Кауля, на улицах Мира и Враницкого, а также в районе улиц Трактовая и Анисимовская. Помимо асфальтирования территории велодорожек будут освещаться, проведены работы по благоустройству и посеву газонов.

Первый маршрут, по которому можно будет прокатиться в ближайшее время, – парк Кауля. По нему пройдет дорога протяженностью около километра.

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# велодорожки , Ялуторовск

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