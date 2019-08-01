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Участок дороги на 30 лет Победы перекроют на месяц

Общество, 08:40 15 августа 2019

пресс-служба ПАТП № 1 и ПАТП № 2 | Фото: пресс-служба ПАТП № 1 и ПАТП № 2

Участок дороги на улице 30 лет Победы в Тюмени перекроют на время работ с 20 августа по 20 сентября. Общественный транспорт № 14, № 79, № 134 пойдет в объезд, сообщает Тюменьгортранс.

На время перекрытий автобусы будут высживать пассажиров на остановках по маршрутам объезда.

В движении автобусов возможны затруднения. Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).

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# общественный транспорт , Тюменьгортранс

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