Участок дороги на 30 лет Победы перекроют на месяц

| Фото: пресс-служба ПАТП № 1 и ПАТП № 2 | Фото: пресс-служба ПАТП № 1 и ПАТП № 2

Участок дороги на улице 30 лет Победы в Тюмени перекроют на время работ с 20 августа по 20 сентября. Общественный транспорт № 14, № 79, № 134 пойдет в объезд, сообщает Тюменьгортранс.

На время перекрытий автобусы будут высживать пассажиров на остановках по маршрутам объезда.

В движении автобусов возможны затруднения. Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).