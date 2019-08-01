Праздник цветов прошел в Заводоуковске

| Фото: администрация Заводоуковского городского округа | Фото: администрация Заводоуковского городского округа

Праздник цветов прошел в пос. Комсомольский 10 августа. Гости увидели яркие и ароматные экспонаты выставки цветочных композиций и изделий мастеров-умельцев округа, сообщает комитет по культуре администрации Заводоуковского городского округа.

На празднике наградили участников конкурса "Лучший дворик". Каждое подворье отличалось особой красотой и оригинальностью, поэтому все конкурсанты были отмечены дипломами и памятными призами.

Были объявлены имена победителей в конкурсе композиций и букетов "Цветочная фантазия". Семья Никитиных заняла первое место, Вера Захарьева стала второй, Галина Скоркина – третьей.

Специалисты Новозаимского Дома культуры напомнили о существующих легендах и мифах о цветах, проведи викторину.

На празднике работала фотовыставка "Радужное настроение" о достижениях цветоводов пос. Комсомольский. Завершением праздника стали мастер-классы "Они такие разные", где взрослые и дети смогли изготовить цветы в различных техниках - из гофрированной бумаги, полимерной глины, атласных лент.