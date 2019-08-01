СИБУР проведет для ямальцев уроки живописи

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Мастера московской студии Draw&Go преподадут уроки живописи в Ноябрьске и Муравленко. Бесплатные мастер-классы по рисованию пройдут в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" компании "СИБУР Холдинг", сообщает правительство ЯНАО.

Бесплатные мастер-классы будут включать разные направления: акриловая живопись на круглых и мини-холстах, космическая акварель, 3D fashion-иллюстрация, классическая ботаническая иллюстрация, пейзаж акварелью, декоративная роспись деревянных срезов и акварельные открытки.

Мастер-классы в Ноябрьске запланированы с 16 по 30 сентября, в Муравленко уроки живописи запланированы с 7 по 20 октября. Посетители могут самостоятельно выбрать интересующее направление, а студия предоставит все необходимые материалы.

Художники студии готовы провести открытые мастер-классы по нескольким направлениям для всех желающих: новичков, любителей и профессиональных художников. По итогам будет организована выставка лучших работ. Финальные работы передадут администрации Ноябрьска: предполагается, что картины украсят автобусные остановки и фасады домов.