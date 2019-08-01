"Точки роста" региона получат квадрокоптеры и шлемы виртуальной реальности

| Фото: комитет по образованию администрации Тюменского района | Фото: комитет по образованию администрации Тюменского района

"Точки роста" – центры цифрового и гуманитарного профилей в сельских школах Тюменской области откроются 20 сентября, сообщает региональный департамент образования и науки.

Всего в Тюменской области в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" откроются 28 "Точек роста", восемь из них в Тюменском районе.

"Точка роста" богандинской школы №1 Тюменского района первой закончила ремонт и ребрендинг учебных кабинетов и коворкинг-зоны, предназначенных для занятий. Сейчас в школе ждут новое оборудование: парты, стулья, мягкие кресла, 3D-принтеры, квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности. Практические занятия с использованием современной техники станут ключевым элементом работы центров.

Как подчеркивает руководитель центра "Точка роста" богандинской школы №1 Анна Подласова, в образовательный процесс будут вовлечены не только ученики и педагоги, но и родители и общественные объединения. Между центрами уже налажено сетевое взаимодействие. Педагоги и руководители общаются между собой очно и в социальных сетях, обмениваются опытом. Для закрепления знаний на практике, перед началом учебного года учителя технологии поедут на образовательную сессию в Кванториуме Томска. На семинарах их обучат работе с VR-очками, 3D-принтерами, квадрокоптерами и новым программным обеспечением.

Напомним, федеральный проект "Современная школа" направлен на внедрение новых методов и программ обучения в российских школах. Ученики "Точки роста" на базе богандинской школы №1 будут осваивать облачные интернет-технологии, геоинформатику и технологии работы "Умного дома", работать с google-таблицами и виртуальной реальностью.

В школе №2 будут проводить занятия по компьютерному дизайну, нанотехнологиям, созданию мультфильмов и их дубляжу, а также маркетингу и SMM-технологиям. Программы всех школ подразумевают участие ребят с 1 по 11 классы.

К началу учебного года все центры цифрового и гуманитарного профилей будут готовы к работе.