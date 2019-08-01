Юных тюменцев зовут на интерактивную программу "День благодарения"
| Фото: ДНК "Строитель"
Интерактивная программа "Erntedankfest" ("День благодарения") начнется в детской библиотеке им. К. Я. Лагунова (ул. Тульская, 4/3) в Тюмени 15 августа в 10 часов, сообщает ДНК "Строитель".
Для читателей развернется театрализованное представление, в котором сможет принять участие каждый.
Живущие в России немцы отмечают этот праздник в августе. Ребята, пришедшие в библиотеку, продемонстрируют знания немецкого языка, узнают много нового о празднике, познакомятся с пословицами немецкого народа об осени, урожае и труде, отгадают загадки и поиграют в народные игры.
Вход свободный.