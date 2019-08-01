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Юных тюменцев зовут на интерактивную программу "День благодарения"

Общество, 13:37 14 августа 2019

ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Интерактивная программа "Erntedankfest" ("День благодарения") начнется в детской библиотеке им. К. Я. Лагунова (ул. Тульская, 4/3) в Тюмени 15 августа в 10 часов, сообщает ДНК "Строитель".

Для читателей развернется театрализованное представление, в котором сможет принять участие каждый.

Живущие в России немцы отмечают этот праздник в августе. Ребята, пришедшие в библиотеку, продемонстрируют знания немецкого языка, узнают много нового о празднике, познакомятся с пословицами немецкого народа об осени, урожае и труде, отгадают загадки и поиграют в народные игры.

Вход свободный.

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# библиотека , дети , интерактив

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