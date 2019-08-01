Водоканал: 90% проб воды из скважин и колодцев не соответствует нормам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 720 раз превышение по содержанию железа и до 100 раз по марганцу – это рекордные в 2019 году показатели, которые выявили специалисты тюменского водоканала в воде из частных скважин, сообщает пресс-служба компании "Тюмень Водоканал".

Не каждый владелец частного дома, не подключенного к централизованной системе водоснабжения, задумывается о том, какую угрозу могут в себе таить частные скважины и колодцы. Опыт проведения анализа проб воды из частных скважин и колодцев показывает, что 90 % из них не отвечают требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

"С начала года к нам в лабораторию обратились более 300 тюменцев, с целью провести анализ воды из скважин и колодцев, - рассказывает начальник центральной аналитической лаборатории тюменского водоканала Алла Сундрякова, - мы проводим комплексный анализ этих проб на соответствие требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Как показывает практика, в большинстве проб воды из скважин проблема с химическим составом воды, в некоторых случаях превышение по нормируемым показателям фиксируется в сотни раз. Особенно это касается проблемных для подземных вод нашего региона – марганца и железа. В колодезной воде ситуация с химическим составом лучше, но мы рекомендуем делать анализ на микробиологию, поскольку эти источники менее защищены".

На сегодняшний день специалисты центральной аналитической лаборатории тюменского водоканала анализируют воду по более чем 60 показателям.

"В зависимости от целей исследования, мы подбираем наиболее оптимальный вариант. Кому-то достаточно сделать только микробиологические показатели, чтобы удостовериться в безопасности воды, где-то требуется расширенный анализ, чтобы подобрать наиболее эффективную систему очистки воды для частного дома, ведь с учётом стоимости современных систем очистки крайне важно понимать, какие конкретно показатели в воде являются проблемными, чтобы не переплачивать за лишние этапы очистки, - добавила Алла Сундрякова, - например, исследование на содержание марганца сейчас стоит около 600 рублей, а на железо – 300, минимальный микробиологический анализ около 1,5 тыс. рублей.

Это позволяет не только оценить возможность использования воды из скважины или колодца для нужд питьевого водоснабжения, но и выбрать наиболее эффективный фильтр, который позволит довести воду до требований СанПиН.

"Крайне важно правильно подобрать фильтр, поскольку у нас были случаи, когда к нам обращались тюменцы, установившие систему очистки воды в своем частном доме, а по факту исследований выяснилось, что она не дает нужной эффективности", - дополнила Алла Сундрякова.