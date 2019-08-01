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Из-за долгов тюменка не смогла выехать за границу

Общество, 17:49 13 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменка, задолжавшая 50 тыс. рублей за коммунальные услуги, не смогла выехать на отдых за границу, сообщает областная служба судебных приставов.

Женщина обратилась в областное управление судебных приставов с просьбой снять с нее все ограничения за долги по коммунальным услугам, так как ей срочно нужно вылететь за границу, а денег для погашения долга у нее нет. Получив отказ, она в течение четырех часов предоставила квитанцию об оплате.

В ведомстве напоминают, что получать информацию об имеющихся задолженностях и производить их оплату можно, используя сервис "Банк данных исполнительных производств" на сайте ФССП России.

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# долги , судебные приставы

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