Новый участок магистрали появится на улице Федорова в Тюмени к концу 2019 года

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Новый участок магистрали появится в Тюмени на ул. Федорова. В настоящее время в районе Федорова и Широтной убирают гаражи. Проехать напрямую от 30 лет Победы до объездной дороги тюменские автомобилисты смогут в конце 2019 года, сообщает администрация города.

Новый участок поможет разгрузить потоки транспорта по улицам Мельникайте и Пермякова.

"Уже снесено девяносто два гаража из ста шестидесяти четырех. Подрядная организация убирает строительный мусор. Работы по сносу мы планируем завершить до 25 августа", - рассказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Евгений Сорокин.

После того, как территория будет очищена, начнется строительство участка дороги, которая соединит две основные магистрали. Улица Николая Федорова от Широтной до объездной дороги будет четырехполосной.

Проектом предусмотрено устройство освещения, велодорожек, тротуаров. Также будет переустроен светофорный объект на перекрестке Широтной.