Международные соревнования CTF прошли в ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Команда ТюмГУ провела международные онлайн соревнования по информационной безопасности для школьников и студентов в рамках InnoCTF International 2019 Университета Иннополис, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Соревнования проходили на специально разработанной участниками команды ТюмГУ платформе, которая показала свою надежность и скорость даже при высоких нагрузках. Было разработано 20 заданий следующих направлений: веб, реверс инжиниринг, программирование, криптография и стеганография, сети. Для их решения требуются хорошие знания и навыки программирования, логика, нестандартный подход. Это уже вторые соревнования подобного уровня, проводимые командой ТюмГУ.

Первые, TyumenCTF 2019, состоялись в апреле 2019 года и собрали более 1 тыс. участников и более 350 команд из 30 стран мира.

Следующий турнир, который будет организовывать и проводить команда – Открытые межрегиональные соревнования по информационной безопасности UralCTF 2019 для школьников УФО и студентов всей России. Студенческий этап состоится очно на базе ТюмГУ 9–10 октября в рамках форума по информационной безопасности "ИБ без границ", школьный пройдет в ноябре в дни форума "Инфотех-2019" также в очном формате.

Команду CTF ТюмГУ представляют студенты Института математики и компьютерных наук ТюмГУ Дмитрий Бобырев, Владимир Нестор, Андрей Козлов, Дмитрий Семенов, Александр Шулепов, возглавляет ее старший преподаватель кафедры информационной безопасности Искандер Зулькарнеев.