Названы победители восемнадцатых молодежных Дельфийских игр

| Фото: https://delphic.games | Фото: https://delphic.games

Одну золотую, три серебряных и три бронзовых медали завоевали представители Тюменской области на Восемнадцатых молодежных Дельфийских играх, которые прошли в Ростовской области с 19 по 24 апреля.

Об этом сообщили в департаменте международных и общественных связей Национального Дельфийского совета России. В номинации "Художественное чтение" в своей возрастной категории лучшим стал Семен Шестаков. Обладателями серебряных медалей стали Сергей Антонов в номинации "Сольное народное пение", Алина Шайхутдинова в номинации "Кулинарное искусство" и Екатерина Мокина в номинации "Искусство воспитания".

Среди бронзовых призеров - учебный театр отделения искусств и культуры им. А. А. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума. Ребята стали призерами в номинации "Театр". Еще один тюменец Александр Шулепов стал третьим в номинации "Защита персональных данных". Полина Могутова завоевала бронзу в номинации "Искусство воспитания".

Победителям и призерам вручили премии для поддержки талантливой молодежи за счет средств гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Участниками Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр в 2019 году стали 2 тыс. 459 человек из 85 субъектов России. Тематика мероприятия была связана с Годом театра в России и Десятилетием детства в России, объявленными указами президента РФ, Годом народного творчества в Ростовской области, празднованием 270-летия города Ростова-на-Дону.

Делегации регионов были сформированы по результатам отборочных туров. В общей сложности в них состязались более 1 млн человек. Молодые деятели искусств в возрасте от 10 до 25 лет приняли участие в 29 номинациях народного, классического и современного видов искусства.

В жюри Дельфийских игр вошло 92 человека, в том числе 43 народных и заслуженных артистов, деятелей искусств и работников культуры России, более 40 профессоров и докторов наук. В ходе игр было разыграно 64 комплекта наград.