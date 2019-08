Пианино "Тюмень" зазвучит около моста Влюбленных

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские музыканты на пианино "Тюмень" исполнят известные произведения около моста Влюбленных 15 августа в 13 часов.

Первой прозвучит только что созданная песня о Тюмени – пианисты переложили стихи поэта Сергея Падышева на авторскую музыку. После прозвучат Queen - Show Must Go On Фредди Меркьюри, Let It Be (Beatles), Yiruma-River Flows in You (инструментал из "Сумерек") и многое другое. Мероприятие приурочено к 75-летию региона.

"Празднование юбилея области уже началось, и жители тепло отреагировали на это событие. Конечно, пианисты не остались в стороне. Они исполнят разные произведения и, насколько мне известно, одно из них будет посвящено Тюмени", – рассказала искусствовед колледжа искусств Наталья Тиунова.

Наталья Тиунова расскажет всем собравшимся интересные факты о происхождении инструмента "Тюмень", а заместитель директора Тюменской филармонии по творческой деятельности, музыковед, кандидат искусствоведения Надежда Коваленко напомнит о программе, посвященной юбилею области.

Добавим, именно в этой локации, на набережной Туры, 16 августа состоится сразу несколько музыкальных событий: с 17 часов под музыку местных диджеев будет проходить фестиваль "Экстрим ЭКСПО", после него в 20 часов начнется выступление Тюменского симфонического оркестра на плавучей сцене, а далее – дискотека под музыку DJ Groove.