В Абатском районе во время пожара погиб человек
Происшествия, 17:20 08 января 2025
t.me/MCHSTYUMEN72
Человек погиб во время пожара в частном двухквартирном жилом доме на ул. Аризонской в дер. Репьева Абатского района 8 января. Его личность и причины устанавливают эксперты, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление внутри здания. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров. В ходе тушения пожара был обнаружен 1 погибший", - уточнили в службе спасения.
В тушении пожара было задействовано пять человек и три единицы техники.