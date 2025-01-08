В Абатском районе во время пожара погиб человек

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Человек погиб во время пожара в частном двухквартирном жилом доме на ул. Аризонской в дер. Репьева Абатского района 8 января. Его личность и причины устанавливают эксперты, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление внутри здания. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров. В ходе тушения пожара был обнаружен 1 погибший", - уточнили в службе спасения.

В тушении пожара было задействовано пять человек и три единицы техники.