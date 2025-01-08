  • 8 января 20258.01.2025среда
  • В Тюмени -12..-14 С 3 м/с ветер южный

В Абатском районе во время пожара погиб человек

Происшествия, 17:20 08 января 2025

t.me/MCHSTYUMEN72

Человек погиб во время пожара в частном двухквартирном жилом доме на ул. Аризонской в дер. Репьева Абатского района 8 января. Его личность и причины устанавливают эксперты, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление внутри здания. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров. В ходе тушения пожара был обнаружен 1 погибший", - уточнили в службе спасения.

В тушении пожара было задействовано пять человек и три единицы техники.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гибель людей , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:20 08.01.2025В Абатском районе во время пожара погиб человек
14:31 08.01.2025В Тюмени горел нежилой дом по улице Мельничной
09:35 07.01.2025Двое человек погибли на пожаре в Ишиме
17:14 06.01.2025Пьяного мотоциклиста без прав задержали в Уватском районе