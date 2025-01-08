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В закаливании нужно знать меру, предупреждают тюменцев специалисты

Общество, 18:07 08 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Определенные холодовые нагрузки поддерживают жизненный тонус и тренируют терморегуляционные механизмы, укрепляют защиту против различных внешних воздействий. Но в закаливании, как и во всем, есть своя мера, поэтому не следует впадать в крайности, предупреждают специалисты центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора.

"Так, купание в проруби, обливания ледяной водой и прочие экстремальные температурные нагрузки - это прежде всего сильный физический стресс, с которым не всякий организм способен справиться. В результате такие температурные перегрузки могут иметь разрушительный эффект. Они "сажают" иммунную систему", - уточнили эксперты.

Экстремальные процедуры закаливания на пользу только весьма ограниченному числу людей, по весьма индивидуальным показаниям и рекомендациям. В то же время эффект закаливания и укрепления организма обычно тот же, что от обтирания водой комнатной температуры или ледяной.

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# закаливание , Роспотребнадзор

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