Строительство парка "Семейный" в Омутинке начнется в сентябре

| Фото: администрации Омутинского района | Фото: администрации Омутинского района

Строительство парка "Семейный" в с. Омутинское начнется в сентябре 2019 года. Он будет расположен в центре села.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил заместитель главы района, начальник по работе с территорией администрации Омутинского района Олег Кузнецов.

57 млн рублей выделено из районного бюджета на строительство и оснащение парка.

"По проекту в центре парка будет сухой фонтан, такой как на площади 400-летия Тюмени, только меньшего размера. Будут площадки: развлекательная для детей от 3 до 7 лет, вторая – спортивная для такого же возраста. Третья тоже спортивная с 7 до 14 лет. На всех будут установлены снаряды для воркаута", - рассказал он.

В парке будут пешеходные зоны и дорожки. Места для прогулок мам с колясками и людям преклонного возраста. Все это будет огорожено кованым забором с воротами.

"Сейчас подрядчик начинает подготовку объекта, завозит материалы. Срок реализации проекта – 2 года. В этом году мы хотим хотя бы половину финансов освоить. Сделать все земляные работы. С ранней весны начнется косметическая работа. К 1 июня, Дню защиты детей, чтобы закончить, сделать открытие парка в этот праздник", - говорит Олег Кузнецов.

Накануне проектирования парка в селе, как заметил Олег Кузнецов, прошли сходы граждан, учитывалось мнение селян разного возраста, в том числе молодых мам и людей и ограниченными возможностями здоровья. Проект был одобрен региональными экспертами.

"На сегодня в селе есть небольшие игровые площадки для детей и юношей. Теперь появится парк. Еще параллельно будем строить скейт-площадку. Она расположится в сквере Молодежном. Там уже есть волейбольная и городошная площадка, тренажеры стоят", - поделился начальник по работе с территорией администрации Омутинского района.

Более 1 тыс. кв. метров отведено под парк "Семейный". Работы на объекте начнутся с 1 сентября 2019 года.

Анжела Лебедева