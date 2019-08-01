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Тюменские офтальмологи спасают зрение пожилым пациентам

Общество, 15:27 15 августа 2019

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Пациентам старше 80 лет, зачастую с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, помогают тюменские врачи-офтальмологи, сообщает Областная клиническая больница № 1.

Помощь таким пациентам возможна благодаря тому, что отделение находится в многопрофильной клинике, где проходят консилиумы врачей разных специальностей и есть современное и высокоточное оборудование.

"В 2017 году врачи выполнили три тысячи двести операций на органах зрения, в 2018 – четыре с половиной тысячи, а в этом году цифра по предварительным подсчетам достигнет пяти тысяч. Основные оперативные вмешательства выполняются при глаукоме, катаракте, патологии сетчатки и стекловидного тела глаза, непроходимости слезных путей", - рассказал заведующий офтальмологическим отделением Григорий Симоненко.

Возможности офтальмологов велики, но важно помнить о профилактике и оперативном лечении при выявлении заболеваний глаз, напоминают врачи. Некоторые заболевания, такие, как глаукома, могут привести к слепоте. Не упустить момент поможет ежегодный профилактический осмотр у офтальмолога.

"Если зрение начало ухудшаться, появились неприятные ощущения, покраснение, "мушки" перед глазами - к врачу надо обраться как можно быстрее", - добавил Григорий Симоненко.

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# зрение , ОКБ №1 , офтальмологи

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