Дублеры "Тюмени" встретятся с "Торпедо"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты дублирующего состава "Тюмени" проведут очередной домашний матч первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона. Соперник - "Торпедо" из Миасса. Игра начнется на стадионе "Геолог" 15 августа в 14 часов, сообщает ФК "Тюмень".

"Торпедо" уже полтора месяца не знают поражений. На сегодня они одержали пять побед и свели один матч вничью. В рамках этой удачной серии торпедовцы дома разгромили тюменцев со счетом 3:0.

В составе гостей особое внимание заслуживает лучший бомбардир команды Сергей Чистяков. 30-летний форвард отметился 13-ю забитыми мячами в 15 играх. Второй снайпер торпедовцев – Константин Марков продолжает огорчать соперников в 40 лет. В нынешнем первенстве на его счету шесть голов.

У дублеров "Тюмени" больше всех забил 19-летний Олег Долгалёв – пять мячей.

В прошлом сезоне сибиряки дважды проиграли команде из Миасса. В тюменском матче дубль у хозяев сделал защитник Вячеслав Бардыбахин.

Вход на матч свободный.