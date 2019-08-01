Торговлю спиртным в вечернее время выявили тюменские молодогвардейцы

| Фото: отделение «Молодой Гвардии» | Фото: отделение «Молодой Гвардии»

Незаконную продажу алкоголя после 21 часа в районе КПД и Московского тракта выявила проверка тюменских магазинов, сообщает отделение "Молодой Гвардии".

Контрольные закупки проводились с 9 по 14 августа. После подтверждения факта продажи на место приезжали сотрудники полиции и составляли протокол об административной ответственности.

"Проведение закупок является для нас одним из постоянных направлений деятельности. Делается это для того, чтобы обезопасить жителей Тюмени от недобросовестных продавцов и предпринимателей, которые нарушают закон ради личной выгоды", – рассказал руководитель регионального отделения Владимир Сбитнев.

Подобные проверки выполняются "Молодой Гвардией" регулярно, как в случайные точки продаж, так и по обращениям тюменцев. Для того, чтобы направить жалобу достаточно позвонить по номеру 8 (3452) 79-87-43.