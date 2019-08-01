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О профилактике сердечно-сосудистых заболеваний расскажут горожанам

Общество, 17:38 15 августа 2019

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Акция "Единая школа активного долголетия", посвященная профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, пройдет в Тюмени 16 августа. Мероприятие начнется в 16 часов в библиотеке № 1 (ул. Александра Матросова, 27, корп. 1), сообщает городской комитет здравоохранения.

Специалисты отделений медико-социальной помощи территориальных поликлиник расскажут участникам о сердечно-сосудистых заболеваниях и профилактике их осложнений. Тюменцы также узнают о том, как вести себя при появлении симптомов обострения заболевания, научатся измерять артериальное давление и смогут проконсультироваться у медиков.

Акция проводится в Тюмени не впервые. Она призвана мотивировать пожилых горожан к ведению активного досуга и здорового образа жизни, сохранению здоровья, а также выявлять факторы риска и заболевания на ранних стадиях.

24 августа "Единая школа долголетия" пройдет в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3), а 12 сентября – в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а).

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# здравоохранение , профилактика , сердечно-сосудистые заболевания

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