О профилактике сердечно-сосудистых заболеваний расскажут горожанам

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Акция "Единая школа активного долголетия", посвященная профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, пройдет в Тюмени 16 августа. Мероприятие начнется в 16 часов в библиотеке № 1 (ул. Александра Матросова, 27, корп. 1), сообщает городской комитет здравоохранения.

Специалисты отделений медико-социальной помощи территориальных поликлиник расскажут участникам о сердечно-сосудистых заболеваниях и профилактике их осложнений. Тюменцы также узнают о том, как вести себя при появлении симптомов обострения заболевания, научатся измерять артериальное давление и смогут проконсультироваться у медиков.

Акция проводится в Тюмени не впервые. Она призвана мотивировать пожилых горожан к ведению активного досуга и здорового образа жизни, сохранению здоровья, а также выявлять факторы риска и заболевания на ранних стадиях.

24 августа "Единая школа долголетия" пройдет в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3), а 12 сентября – в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а).