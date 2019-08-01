Журналы для воспитанников детских домов доставляют почтой

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

50 посылок с образовательными гуманитарными журналами для воспитанников детских социальных учреждений Урала доставили сотрудники Почты России, сообщает пресс-служба учреждения.

Почта России является логистическим партнером благотворительной инициативы Российского детского фонда "Духовная защита".

В рамках проекта по России почтой доставлены 232 посылки с лучшими литературными детскими журналами, в которых печатаются лучшие произведения литературы, востребованные современной молодежью.

Региональным отделениям Российского детского фонда уже вручено 12 посылок в Екатеринбурге, 33 - в Челябинске и три в Тюмени. Содержание посылок будет передано в дар детским домам, многодетным семьям и центрам социальной помощи семьям и детям.

Почта России регулярно поддерживает различные социальные проекты, сотрудничает с министерством социального развития Свердловской области по поддержке детских социальных учреждений и учреждений для пожилых людей.

Кроме того, во всех почтовых отделениях и на сайте проводится акция по благотворительной подписке "Дерево добра". Каждый желающий может оформить подписку на периодические издания в адрес детских домов, школ-интернатов, а также домов престарелых и ветеранов.