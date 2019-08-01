Модернизация и ремонт идут на железнодороджных вокзалах Тюменской области

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Отремонтированы фасады зданий вокзалов в Ишиме и Заводоуковске, заменена система отопления в пассажирском здании на станции Юшала, установлены новые пластиковые окна в пассажирских зданиях на станциях Голышманово, Новая Заимка, Юшала и Ламенская, сообщает Свердловская железная дорога.

Большое внимание в 2019 году уделяется обновлению санитарных комнат. Начаты работы по модернизации и адаптации для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья перронных туалетов на станциях Ялуторовск, Заводоуковская, Талица. На этих санитарных объектах заменят все коммуникации (канализацию, вентиляцию, отопление), установят новое сантехническое оборудование. Ремонт туалетов запланирован также на вокзалах станций Ощепково, Юшала, Тугулым, Богандинская, Голышманово, Омутинская. Новые модульные теплые туалеты появятся на восьми малых железнодорожных станциях Тюменского региона СвЖД.

В рамках мероприятий по повышению уровня транспортной безопасности на вокзале Ишим планируется установить современные системы видеонаблюдения и досмотровое оборудование. На 12 станциях будут обновлены элементы навигации: вывески с названием станции, стенды с расписанием движения поездов и другой информацией.

Капитальный ремонт будет проведен на остановочном пункте 2143 км (перегон Тюмень – Войновка). На посадочной платформе оборудуют удобные сходы, ограждения, специальный пандус для малобильных пассажиров, установят новые скамейки и навесы, защищающие от непогоды.

Всего за сезон 2019 года в рамках работ по обновления пассажирской инфраструктуры пригородного комплекса планируется отремонтировать семь посадочных платформ; новые платформы будут построены на остановочных пунктах Кавдык, Криволукский, Уково, Ольховский, 2218 км.