Тюменцев зовут на гаражную распродажу во двор старого дома

| Фото: "Том Сойер фест - новая история Тюмени" во ВКонтакте | Фото: "Том Сойер фест - новая история Тюмени" во ВКонтакте

Гаражная распродажа пройдет во дворе дома на ул. Льва Толстого, который восстанавливают участники тюменского фестиваля "Том Сойер фест", 18 августа с 13 до 17 часов. Тюменцы смогут принести ненужные вещи и приобрести необходимые.

На гаражную распродажу, по словам организаторов, горожане могут принести все что угодно: книги, игрушки, украшения, одежду. Также участников ждут творческие мастер-классы, например, по росписи экосумок.

Напомним, дом на ул. Льва Толстого восстанавливают участники фестиваля "Том Сойер фест". Основная часть работ позади, работы на объекте близки к завершению. "Начинаем красить наличники. Будем грунтовать крышу, готовить к покраске. Возможно, мы закроем проект этого года на следующих выходных", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта "Том Сойер фест" в областной столице Владимир Скалдин.

Не откажутся участники фестиваля "Том Сойер фест" и от помощи добровольцев. Желающие помочь в покраске поверхностей могут приходить на ул. Льва Толстого, 50. Добровольцы трудятся здесь с понедельника по пятницу с 15 до 22 часов, а в выходные с 13 до 21 часа.

Инна Пахомова