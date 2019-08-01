Программа "Самозанятость населения" развивается в районах Тюменской области

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Жители Абатского района, братья Поздеевы стали участниками программы "Самозанятость населения".

Они занимаются разведением крупнорогатого скота. В апреле 2019 года им удалось защитить бизнес-план, в мае получили финансовую помощь по программе. Специалисты Центра занятости населения Абатского района помогли им в этом.

В настоящее время у абатских предпринимателей содержится на подворье четыре дойные коровы, семь нетелей, 20 телят и более 30 овец. Виталий и Юрий планируют построить животноводческие дворы, закупить дополнительно 10 дойных коров.

В июне 2019 года дополнительно от администрации Абатского района молодые фермеры получили 200 тыс. рублей на развитие личного подсобного хозяйства, за счет грантовой поддержки. А всего по области только в 2019 году подобную помощь получили 178 человек. сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.