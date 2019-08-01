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ГИМС: выступление музыкантов на водной сцене прошло без происшествий

Общество, 10:27 17 августа 2019

ГИМС Тюменской области | Фото: ГИМС Тюменской области

Шесть катеров и лодок, 12 инспекторов обеспечили безопасность мероприятий на городской набережной, приуроченных к 75-летию Тюменской области, сообщает региональная ГИМС.

В центре внимания была "плавучая" концертная площадка вблизи городской набережной, где тысячи зрителей увидели концерт Тюменского филармонического оркестра "Вечера на Набережной".

ГИМС Тюменской области | Фото: ГИМС Тюменской области

Инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Тюменской области, Росгвардии, полиции и ТОСЭР участвовали в обеспечении безопасности на праздничных мероприятиях к юбилею области.

Для представителей ГИМС местом дежурства, которое началось с полудня и продолжалось до глубокой ночи, стал участок от моста по улице Профсоюзной и до Заречного микрорайона.

ГИМС Тюменской области | Фото: ГИМС Тюменской области

"Гармония звука", "Легкий водный бриз" и "Широта тюменской души" прозвучали на набережной Туры. После выступления оркестра до полуночи для тюменцев и гостей города танцевальный марафон устроил DJ Groove.

Водный праздник прошел без происшествий, но чтобы не допустить нарушений, один катер Тюменского отделения Центра ГИМС патрулировал акваторию до рассвета.

ГИМС Тюменской области | Фото: ГИМС Тюменской области

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# ГИМС , набережная Туры

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