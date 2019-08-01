Социальный проект "Наше спортивное лето" реализуют в Ялуторовске

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска | Фото: Молодежный центр Ялуторовска

Веселые старты для 15 детей, нуждающихся в помощи и поддержке, и их наставников пройдут в молодежном социально-деловом центре (ул. Свободы, 60) в Ялуторовске 25 августа.

Веселые старты — одно из событий социального проекта "Наше спортивное лето". Он проходит с июня по август, в нем участвуют 13 наставников и 15 подростков. Вместе они занимаются бегом и туризмом.

"В Ялуторовске создаются все условия для самореализации молодых людей. В проекте "Наше спортивное лето" наставники рассказывают подросткам про свои спортивные увлечения: авиа-, авто- и мотоспорт, горный туризм, парашютный спорт, и поддерживают начинания подопечных. Они вместе пробежали в экстремальном марафоне "Стальной характер". Ребята чувствуют поддержку от наставников и становятся увереннее в себе", — рассказала директор Молодежного центра Ялуторовска Лариса Фоминых.

Организаторы проекта — Екатерина Разманова и Ксения Ведьмедева — отметили, что хотели показать доступность занятий спортом. Заниматься можно как самостоятельно, так и с друзьями, в разных условиях: дома, на улице, в спортзале.

Проект "Наше спортивное лето" участвовал в конкурсе проектов "Моя идея" и получил грант в размере 72 тыс. 170 рублей на спортивный инвентарь, сувенирную продукцию и кубки и грамоты для участников, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".