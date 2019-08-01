Как благоустроить пруд Южный решат тюменцы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Определить оптимальный вариант укрепления берега пруда Южный по ул. Федюнинского в Тюмени могут горожане на портале "Я решаю", сообщает администрация города.

Участникам голосования предлагают выбрать между укреплением территории кокосовыми матами ("биоматами") и лиственницей.

Плюсами первого варианта специалисты называют долговечность и гигроскопичность кокосового волокна, из которого изготовлены маты. Оно является хорошей основой для развития корневой системы. Укрепление берега пруда происходит за счет высаженных растений на мат.

Достоинства лиственницы в укреплении берега, по мнению экспертов, - стойкость к высоким нагрузкам, долговечность конструкции, экологичность и эстетичность материала.

Горожане могут высказаться о необходимости возведения специальных площадок для кормления уток и чаек, определиться с тем, какие растения высадить, а также внести предложения о том, какие еще мероприятия нужно провести для приведения пруда Южный в порядок.

По данным администрации города, тюменцы неоднократно обращали внимание на необходимость очистки пруда Южный и укрепления берега.

Идет разработка комплексных мероприятий для улучшения водообмена, предотвращения интенсивного зарастания, заиливания, загрязнения и засорения пруда. Работы по его очистке будут включать механическую обработку дна (удаление ила и мусора), восстановление баланса экосистемы пруда с высадкой болотных растений, создание зон регенерации.

Организаторы опросы отмечают, что все представленные методы очистки пруда экологичны и позволят сохранить существующую экосистему.