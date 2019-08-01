"Стальной характер" в Тюмени пробежали гости из Бельгии

| Фото: steelcharacter.ru | Фото: steelcharacter.ru

Экстремальный забег "Стальной характер" состоялся в Тюмени 17 августа. В центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" приехали не только жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, но и любители экстрима из Новосибирска, Нижнего Тагила, Иваново, Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов, сообщают организаторы.

Самое большое представительство у Тюмени – 2 тыс. 800 заявок. Довольно крупные представительства у Тобольска, Кургана (103), Омска и Екатеринбурга.

В одной из команд участвовали гости из Бельгии. Елена Малахова родом из Тюмени, но уже давно живет в Бельгии. Она и ее супруг Максим за несколько дней до забега прибыли в Тюмень.

| Фото: steelcharacter.ru | Фото: steelcharacter.ru

"В Бельгии проходит такой же турнир, называется Strong Viking. Когда мама была у нас в гостях, мы ее туда затащили, устроили такой сюрприз", – рассказала Елена Малахова.

Участников забега по традиции ждала непростая трасса: проверяя свои возможности, им предстояло окунуться в ледяные ванны, проползти под колючей проволокой, взобраться на стену, прыгнуть с большой высоты, бежать, идти, ползти, тащить за собой товарищей по команде или просто случайных попутчиков, которых оставят силы.

На самом финише их ждало испытание, которое без поддержки пройти невероятно сложно, – нужно было перебраться через грузовой контейнер.

Отметим, в этом году проведение забега в Тюмени приурочено к 75-летию региона. Это третий забег тюменской серии. Четвертый и завершающий кросс пройдет в Тобольске.