В офисе организации инвалидов Тобольска завершился ремонт

Обновленный офис "Всероссийского общества инвалидов" заработал в Тобольске.Четверть века в помещении не было ремонта, сообщает администрация города.

Осуществить ремонт удалось благодаря благотворительной программе компании "СИБУР" "Формула хороших дел".

Теперь сотрудники организации имеют оборудованные рабочие места, в просторных комнатах можно проводить рабочие встречи, круглые столы, мастер-классы, консультации.

"Благодаря построенной входной группе в высвобожденной прихожей оборудована приемная, где каждый посетитель сможет получить консультацию у администратора", - рассказала председатель ВОИ Наталья Варавко.